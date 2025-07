Building Report for July 30

This is a listing of building permits issued by the city of Victoria for new commercial, commercial remodeling, new residential construction and manufactured homes.

COMM. BUILDING PERMIT

ALTERATION/REPAIR

CBLD0753072025 Ymca Remodel 3202 SAM HOUSTON DR., Victoria, $39,500.00 YMCA Daycare Dagoberto Rodriguez $409.00; J&R Contracting Services Inc

CBLD0753142025 No Project 506 ROSEBUD AVE., Victoria, $85,000.00 4,800 David Mitscherling David Mitscherling $592.00

PERMIT TOTALS FOR ALTERATION/REPAIR: COUNT: 2 $1,001.00

NEW

CBLD0752922025 No Project 2515 N NAVARRO ST., Victoria, $0.00 272 David Fournier Nations Construction $0.00; FishPond Living at Victoria, LP

CBLD0753042025 No Project 202 BURROUGHSVILLE RD, Victoria, $0.00 10,800 Jim Johnson Jim Johnson $696.00; 3N1 Storage, LLC 3N1 Storage, LLC

PERMIT TOTALS FOR NEW: COUNT: 2 $696.00

REROOF

CBLD0753342025 No Project 6502 NURSERY DR., Victoria, $9,400.00 Gulf Bend Center HECTOR PRADO $254.00; EASLEY CONSTRUCTION

PERMIT TOTALS FOR REROOF: COUNT: 1 $254.00

UTILITIES NAME CHANGE

CBLD0752992025 No Project 4401 N MAIN ST, Victoria, $0.00 Logan Boggess $40.00; Johnson Supply

CBLD0753282025 Hair Salons & Barber 112 JASON ST, C, Victoria, $0.00 Juan Nunez Elizabeth Conchola $40.00; Shops Victoria, Revived Hair Salon

CBLD0753442025 No Project 1204 WARREN AVE., Victoria, $0.00 Larry & Charles Picket $40.00;

CBLD0753642025 Restaurants 501 S MOODY ST., Victoria, $0.00 Ernestina Loredo $40.00

PERMIT TOTALS FOR UTILITIES NAME CHANGE: COUNT: 4 $160.00

PERMIT TOTALS FOR COMM. BUILDING PERMIT: COUNT: 9 2,111.00

RES. BUILDING PERMIT

ALTERATION/REPAIR

RBLD0753542025 No Project 702 E AIRLINE RD., Victoria, $0.00 1,485 Gustavo Macedonia Gustavo Macedonia $120.00; South Texas Foundation South Texas Foundation Repair

RBLD0753622025 No Project 1312 ANAQUA AVE., Victoria, $0.00 1,000 Ryan Galvan ROBERT CUELLAR $100.00; PRIMOS CONSTRUCTION & REMODELING

PERMIT TOTALS FOR ALTERATION/REPAIR: COUNT: 2 $220.00

DEMOLITION

RBLD0752972025 No Project 408 W CONVENT ST., Victoria, $0.00 Max Arellano $50.00

PERMIT TOTALS FOR DEMOLITION: COUNT: 1 $50.00

LEVEL FOUNDATION

RBLD0753002025 No Project 402 TURTLE ROCK DR., Victoria, $0.00 30 David Longoria Gustavo Macedonia $140.00; South Texas Foundation Repair

RBLD0753012025 No Project 2708 E POPLAR AVE., Victoria, $0.00 45 PTK Properties PTK Gustavo Macedonia $140.00; Properties South Texas Foundation PTK Properties Repair

RBLD0753112025 No Project 108 CORNWALL DR., Victoria, $0.00 41 Chen Jingfeing Felix Rivas $140.00; Texas Foundation Repair

RBLD0753082025 No Project 304 ROSEWOOD DR., Victoria, $0.00 15 Chris Krejci Danny McBride $130.00; Coastal Bend Foundation Repair

RBLD0753292025 No Project 2801 FRANCIS ST., Victoria, $0.00 784 Macedonio Hernandez Jenni Lima $120.00; Jenni E. Lima

RBLD0753432025 No Project 501 CHAMPIONS ROW, Victoria, $0.00 Ann Murphy Danny McBride $130.00; Coastal Bend

PERMIT TOTALS FOR LEVEL FOUNDATION: COUNT: 6 $800.00

NEW SINGLE FAMILY

RBLD0752912025 No Project 314 SILVER LAKE; Victoria, $0.00 3,158 Brandon Norman Brandon Norman $1,042.00; RCR Homes LLC RCR Homes LLC

PERMIT TOTALS FOR NEW SINGLE FAMILY: COUNT: 1 $1,042.00

REROOF

RBLD0753222025 No Project 111 KENILWORTH GLEN, Victoria, $0.00 1,500 Melanie Sylva Garland Southern $120.00; Southern Roofing

RBLD0753232025 No Project 104 N CAMERON ST., Victoria, $0.00 682 Kenneth McKEnzie Belinda Delgado $100.00 R & C Roofing & Remodeling

RBLD0753322025 No Project 2404 N LIBERTY ST., Victoria, $0.00 2,548 Nelda Chambers Jon Riggs $120.00; Jon Riggs Construction, LLC

RBLD0753392025 No Project 2406 E BRAZOS ST., Victoria, $0.00 820 Rudolfo Davila Roberto Medrano $100.00; Roberto Medrano

RBLD0753382025 No Project 2610 CARDINAL ST., Victoria, $0.00 1,623 James Craig PRESTON WILLIAMS $120.00; ARP CONTRACT SERVICES, LLC / ATEX ROOFING & REMODELING

RBLD0753662025 No Project 5407 COUNTRY CLUB DR., Victoria, $0.00 2,300 Bud Hankins Bud Hankins $120.00; The Hankins Co. The Hankins Co.

PERMIT TOTALS FOR REROOF: COUNT: 6 $680.00

RIGHT OF WAY

RBLD0752822025 No Project 903 MC LANE LN., Victoria, $0.00 First Church of the Christopher Mahan $80.00; Nazarene Mahan Construction LLC

PERMIT TOTALS FOR RIGHT OF WAY: COUNT: 1 $80.00

PERMIT TOTALS FOR RES. BUILDING PERMIT: